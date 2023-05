Comparte

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, acusó que Roger Waters «se vistió de nazi» en un concierto que realizó el martes en Berlín, Alemania.

A través de su cuenta de Twitter, el diplomático israelí dijo este miércoles que «la última ‘gracia’ de Roger Waters: en su concierto de ayer en Berlín se vistió de nazi«.

«Así es, se puso el uniforme de las SS. Su estándar moral es más que dudoso, pues apoya también la invasión rusa a Ucrania y defiende la «democracia» de Venezuela, entre otras dictaduras», manifestó Artzyeli.

Junto a esto, agregó que «en noviembre hará dos conciertos en Chile, una excelente oportunidad para que antisemitas, neonazis, pro invasión de Ucrania, chavistas y totalitarios de todo tipo vayan a verlo y se sientan a gusto».

En otro tuit, el embajador sostuvo que «Waters se ha convertido en lo que The Wall criticaba. Conozco The Wall, pero vestirse de nazi no es un tema de ropa, sino de su identidad«.

«Utilizar cerdos pintados con una estrella de David es puro antisemitismo, sea parte de The Wall o no. En el mismo concierto, Waters usó la figura de Ana Frank para promover el odio hacia Israel, y no es la primera vez que lo hace«, criticó.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter, respondió a las críticas hacia el ex Pink Floyd señalando que «todo indica que no ha visto The Wall»,

«Pero, sobre todo, da la impresión que no comprende el rol de un embajador. Más allá de las posiciones que se puedan tener sobre lo que ocurre en medio oriente, es irrespetuoso con nuestro país enviar un embajador que asume el rol de agitador», manifestó el parlamentario.

El atuendo de Waters se remonta a 1979, donde en su álbum de «The Wall» critica al fascismo y las dictaduras.