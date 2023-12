Comparte

Daniel Fuenzalida lanzó una ácida broma a Cathy Barriga en medio de la última emisión del programa Me Late. El animador ironizó con que la ex alcaldesa “se había llevado un buen botín”, aludiendo a su imputación judicial.

Todo inició cuando los panelistas del programa comenzaron a recordar navidades pasadas. En este marco, Barriga comentó que un año le regalaron patines. Ahí fue cuando Fuenzalida le replicó en tono de burla: “me gusta, porque al día de hoy sigues patinando, buena respuesta”.

Entre risas, el animador agregó que no quiso hacer otra broma “que te pudo haber reventado”. A ello, la exalcaldesa imputada por delitos de fraude lo enfrentó diciéndole que, “después de todo lo que he vivido, nada me revienta”.

“No es que te podía reventar, te podías enojar, pero entonces, ¿quieres que la tire?”, preguntó conductor del espacio, a lo cual Barriga insistió que no se enojaría. Finalmente, el ‘ex Huevo’ lanzó: “Que se había llevado un buen botín”, causando risas entre sus compañeros.

La exjefa comunal reaccionó con evidente disgusto criticando la humorada: “No me hace gracia, es fome po’, era fome ¿Se rió alguien acá?”, ironizó.

Formalización a Cathy Barriga

Cathy Barriga (IND - UDI) se encuentra en calidad de imputada y será formalizada en enero próximo por delito de fraude al fisco ocurrido en la Municipalidad de Maipú, entre 2016 y 2021, periodo en que ella fue alcaldesa.

En detalle, se le acusa de defraudar al fisco por $95 millones, por el pago de la remuneración a una funcionaria ‘fantasma’ que no presentaba los servicios por los que se pagaban.

Pero no es la única causa, ya que la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la entrega del ‘Bono Años Dorados’. Este beneficio constaba de una compensación a quienes dejaban el municipio en su administración. Los pagos por este concepto ascienden a $81 millones repartidos a 14 funcionarios.

La última arista en la investigación corresponde a la querella presentada por el actual alcalde, Tomás Vodanovic. De acuerdo al jefe comunal, existe una presunta defraudación de $20 millones por aumento del presupuesto sin justificación necesaria.