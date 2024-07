Comparte

Un nuevo chileno marcó un hito en la plataforma de YouTube, sumándose a los conocidos nombres del mundo del streamer como Germán Garmendia, Vardoc y Dylantero. Se trata de Vicente Zlatar, conocido creador de contenidos con más de 300 seguidores sólo en Instagram, y ahora con un millón de suscriptores en la página web dedicada a compartir videos.

“Ha sido como un premio personal“, expresó Zlatar, quien comenzó a generar contenido digital unos meses después de iniciada la pandemia.

“Empecé porque me había quedado sin trabajo. Yo me dedicaba a trabajar en producción musical y con la pandemia murió todo (…), así que empecé a armar un PC de a poco y luego de un año me empezó a ir mejor“, cuenta el streamer que este lunes celebrará este tremendo hito durante su paso por el programa de Twitch, “1 vs. 1”.

En el espacio producido por Nexoplay y conducido por Dani Pine y Motharo, el joven contará cómo fue su recorrido en el mundo de las plataformas y cómo llegó a conquistar a un millón de personas sólo en YouTube.

“Yo creo que la clave es hacer un cambio de mentalidad”, adelanta, para luego agregar que “la mayoría de creadores que están empezando se fijan en cosas que no los va a llevar al éxito. Ven lo que está haciendo el de al lado, se fijan en números de otros, gastan tiempo en cahuines en vez de grabar y editar el mismo contenido todos los días”.

“En su tiempo, yo editaba hasta seis videos diarios hablando como el Pato Donald y subía el que más me gustaba. Y creo que el éxito ahí no es el Pato Donald, sino que hacer lo mismo todos los días y aprender a hacerlo cada vez mejor. Porque hoy en día no hago contenido del Pato Donald y me va mejor que nunca”, comentó.

Sobre todo esto y mucho más conversará Zlatar en la próxima edición de “1 vs 1” este lunes 29, a las 21 horas, a través del canal de Twitch de BCI.