El duro momento que vivió Edo Caroe: "Fue de hambruna y miseria"

El humorista reconoció que tuvo que volver a vivir con su madre.

Edo Caroe es conocido por sus rutinas de magia y de humor negro, pero durante el programa El Camino del Comediante, se sinceró con Fabrizio Copano y habló sobre su vida antes del estrellato.

El primer momento que recordó Caroe fue el de su matrimonio. “No sabemos por qué hicimos semejante locura… Ella estaba embarazada y se nos ocurrió casarnos”.

“Fue tan rápido, tan escondido, que llegué tarde porque estaba comprando una champaña y un Chis Pop. Yo estaba estudiando Derecho… Me gustaba la carrera, pero surgió la posibilidad de trabajar como mago y todo cambió”, agregó.

El humorista aseguró que esta esta fue la más dura que le ha tocado vivir, ya que no se podía “concentrar” y debido a eso estaba con las cartitas, escribiendo cosas, entonces no me fue bien, fue un momento de hambruna y miseria”.

Debido al mal momento laboral y económico que tuvo por casi tres años, se separó de su esposa. “estaba solo y con una carrera de mago muy miserable.

“Tuve que volver a vivir con mi mamá, con una depresión horrible. Tuve que llegar al psiquiatra, con pastillas”, concluyó.