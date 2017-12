La sorpresiva confesión de Jorge Zabaleta sobre su época escolar

Jorge Zabaleta vivió un emotivo momento cuando estuvo invitado al matinal Mucho Gusto, donde confesó un error que había cometido en el pasado y que aún “le pesa mucho”.

El actor reveló haber hecho bullying a sus compañeros en su época escolar. “Fíjate que en eso de pedirle perdón a alguien, yo últimamente, más de viejo hay algo que me pesa mucho. Algo que me pesa mucho desde el colegio”, comenzó relatando.

“Decirle a los compañeros que le hicimos bullying en el colegio, que me siento muy avergonzado y muy arrepentido”, dijo, señalando que en ese momento no eran conscientes del daño que provocaban.

“Hubo consecuencias, y no me doy cuenta hasta hace poco, que celebramos una junta de curso y ellos no quisieron ir (…) Me golpeó súper fuerte. Porque yo iba feliz, de ver a todos mis compañeros, los desordenados, y que hayan uno o dos compañeros que hayan decidido no ir, porque en el fondo no tiene ni un buen recuerdo, porque esa fue la explicación de ellos”.

El intérprete finalizó diciendo a la cámara que “yo quisiera pedirles disculpas en algo que hace treinta años atrás no existía, o no tenía nombre (…) Hoy uno se da cuenta del daño que le hizo a esas personas, y si uno tuviera que pedirle perdón a alguien, yo creo que a esos compañeros que no lo pasaron bien en el colegio por culpa de nosotros”.