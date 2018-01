Raquel Argandoña incomodó a Daniel Stingo con pregunta sobre una ex compañera de trabajo

Esta mañana, el abogado Daniel Stingo fue invitado a Bienvenidos para conversar sobre su salida de Mega tras cuatro años trabajando en Mucho Gusto.

Durante su visita, Raquel Argandoña le preguntó a Stingo si se llevaba bien con todos los panelistas del matinal de Mega, a lo que el abogado respondió que sí.

Fue ahí cuando Raquel indicó que ella tenía entendido que no, y puso de ejemplo a su amiga Patricia Maldonado. Stingo señaló que en el ámbito político nunca concordaron, pero que como compañeros de trabajo nunca tuvieron problemas.

Argandoña insistió diciendo que no le creía, indicando que “yo creo que con la Pata no se llevaba bien no más, por eso no le creo”.

El abogado, sorprendido por la reacción de la panelista se defendió: “No sé si tomarlo en serio o como broma. Si te estoy diciendo que me llevaba bien con todos es como extraño que le digas en pantalla ‘no te creo’ a un tipo invitado”. Argandoña agregó que “si quieren me retiro para que no se sienta incómodo” y que no quería discutir con él en pantalla.

Después del altercado, se sentía tensión en el ambiente, el que terminó luego de la pausa comercial.

Revisa el momento: