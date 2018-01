VIDEO | El incómodo reencuentro en vivo de Karol Lucero y Cata Vallejos

Es conocido que Cata Vallejos y Coni Piccoli tienen una profunda amistad fuera de las cámaras que lleva siete años.

En este marco, ambos rostros fueron invitadas a Mucho Gusto para conversar de su linda conexión. Sin embargo, uno de los panelistas no estaba muy cómodo.

Karol Lucero es la ex pareja de CAta VAllejos, y sus compañeros no le hicieron olvidar ni a él ni a la audiencia la antigua relación del comunicador, molestándolo en cámara, donde no se veía bien en la situación.