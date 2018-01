¡Contó la verdad! Fran Undurraga reveló su gran complejo de sus épocas veraniegas

La modelo confesó que antes de operarse se bañaba con polera.

Francisca Undurraga comenzó a ser conocida por sus apariciones en televisión, donde destacaba por su simpatía y su gran figura, la cual muestra sin problemas en sus redes sociales.

Debido a la gran exposición que ha tenido muchas personas la han criticado, ya que encuentran que muestra más de la cuenta. Pero la modelo se cansó y decidió revelar que todo se debe a un complejo que ella tenía.

“Antes de operarme era tan acomplejada por ser plana que me bañaba con polera siempre! No disfrutaba del mar ni de compartir con amigos por complejos estúpidos. Pero ahora, ya de grande, me doy cuenta de que “nuestros defectos’ (o lo que creemos son defectos) solo son cosas que vemos nosotros”, fue el comentario que realizó en una publicación de Instagram.

Ante las críticas, Undurraga indicó que “quiero que entiendan que es lo que yo vendo, una imagen. Mi vida es completamente diferente. Con suerte me peino”.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: