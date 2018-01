La primera declaración pública de Máximo Menem Bolocco: Aclara relación con su padre

Máximo Menem Bolocco ya tiene 14 años y es un adolescente normal, a pesar de ser hijo de Cecilia Bolocco y el ex Presidente Argentino Carlos Menem.

El menor tiene una cuent ade Instagram con más de 23 mil seguidores, aunque no es un usuario muy activo.

Sin embargo, decidió utilizar la red social para enviar un potente mensaje a la prensa trasandina, refiriéndose por primera vez a su padre.

“Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá. Con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido pero no tiene nada que ver conmigo”, dijo a través de su Instagram Stories.

ADemás, agregó: “Créanme, no me puede importar menos, así que todos los comentarios malos de él paren de comentarlos y pónganselos a él porque ya me tiene chato”.

Máximo vive en Chile con su mamá, con quien mantiene una linda y estrecha relación, siendo su acompañante en algunos de sus eventos.