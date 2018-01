¿El reencuentro? Karol Lucero confesó que pasó el fin de semana con Cata Vallejos

Karol Lucero aprovechó su fin de semana libre para viajar a Las Cabras, en el Lago Rapel, para descansar y disfrutar del sol. Pero no viajó solo, sino que se reunió con su ex polola, Catalina Vallejos.

Luego de que sus publicaciones en sus Instagram Stories los delataran, el locutor radial confesó el reencuentro en Mucho Gusto. “Sí, estuve con Catalina”, admitió, para luego agregar que “vamos a seguir saliendo y no tenemos nada, tenemos una muy linda amistad”.

Además, indicó que “los últimos dos fines de semana los he pasado con la Cata y ahí me he dado cuenta de la conexión que tenemos, no sólo nosotros, sino que también con nuestro grupo de amigos”.

Finalmente, cuando le preguntaron si retomaría su relación amorosa con la ex Calle 7, respondió que “yo creo que con ella no volvería, pero no la quiero perder porque es una tremenda mujer y tremenda amiga, y tenemos una química tremenda”.

Por otro lado, mandó un duro mensaje: “yo no tengo por qué darle explicaciones a los programas de farándula que me vienen a preguntar”.