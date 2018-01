FOTO | Yamna Lobos sorprendió a sus fans con cambio de look

La bailarina tiene un color platinado en su pelo.

Yamna Lobos se hizo conocida por su participación en “Rojo Fama Contrafama” y por su aparición en el reality show “Mundos Opuestos”, donde tuvo una relación con Thiago.

Debido a su fama, Lobos tiene una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales donde constanmente sube videos de sus nuevas coreografías.

Pero está vez la ex “Rojo” mostró su nuevo color de pelo, el cual fue sensación entre sus fans. “Te ves muy regia y estilizada. Me encantó tú new look”, “Buen look”, “Muy lindo tu look”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores.

MIRA LAS FOTOS ACÁ: