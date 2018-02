Mucho Gusto se llenó de críticas por su postura frente al accidente en Argentina

Esta mañana, los chilenos despertaron con la lamentable noticia del accidente de un bus que trasladaba a niños de la escuela de fútbol Colo Colo Lo Boza en Argentina, donde fallecieron tres personas.

Por esto, los matinales dejaron de lado su programación habitual para cubrir el tema, informando a los televidentes de cada novedad. Excepto por Mucho Gusto.

El matinal de Mega basó su mañana en sus “viernes musicales”, donde los panelistas se dedicaron a bailar distintas coreografías, lo que causó indignación en las redes sociales.

Que rabia saber que no les importa lo que pasa afuera, se preocupan de la paty o del look de luis jara pero no!! de esos niños que tuvieron el accidente y los papas no tienen como viajar… HAGAN ALGO???????

— carolina zamorano (@cdrubilar) 2 de febrero de 2018