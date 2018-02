Carlos López relató sus últimos momentos en CHV antes de ser desvinculado

Este lunes, el periodista Carlos López conversó en el matinal de TVN, Muy Buenos Días, sobre su sorpresiva salida de Chilevisión y el emotivo video de la despedida de sus compañeros que se viralizó en las redes.

“En ese momento me llaman para hablar con uno de mis jefes y me dicen: ‘Carlos, tratamos de hacer todo, pero lamentablemente no tienes cabida en el nuevo proyecto que hay en Chilevisión’. Me pasaron la carpeta con el aviso que no seguía”, relató el periodista.

Ahí agregó que la persona que le dio la mala noticia lo abrazó y lamentó la situación: “Me dice: ‘Carlitos, créeme que lo sentimos mucho, me imagino cómo te sientes tú’. ‘Sí’, le dije yo, ‘pero estoy tranquilo"”.

La emotiva despedida que se vio en el video fue espontánea. Él le contó a sus más cercanos, fue a su puesto de trabajo a guardar sus cosas, y los presentes lo comenzaron a aplaudir.

Finalmente, señaló que “uno piensa que se te acaba el mundo. He trabajado con la mayoría de ustedes y saben lo ‘camiseteado’ que soy cuando estoy asumiendo una labor, y yo tenía la camiseta más que puesta. Chilevisión estaba en mi ADN, pero bueno, en estos momentos hay un giro programático en el canal (…) Pese a que no lo quería, tuve que dar vuelta la página, pero me quedo con el recuerdo, con el cariño de mis colegas”.