El tenso momento que vivió Scarleth Cárdenas en La Mañana al hablar de su separación

Este lunes se dio a conocer que la periodista Scarleth Cárdenas habría puesto fin a su Acuerdo de Unión Civil con la psicóloga María Isabel Corcuera.

Sin embargo, la periodista señaló en su cuenta de Twitter que el problema que había vivido la pareja fue solucionado, y que “mi familia es mi vida”.

Este martes, además, aclaró en una entrevista con La Cuarta, que había sido una decisión no pensada: “después de esta decisión drástica, nos dimos cuenta de que estábamos dando la hora y seguimos para adelante”.

Pero eso no fue todo. Esta mañana, la panelista de La Mañana de Chilevisión comentó su situación sentimental durante el programa, donde reconoció que había cometido un error.

En esa conversación, Pamela Díaz cuestionó la decisión de terminar el AUC a menos de un año de haberlo firmado. “El casarse no es un juego, uno no se puede casar un día y a la semana o al mes separarse y después volver a casarse, eso a mí me cuesta entenderlo”.

Por su parte, el abogado Claudio Rojas le preguntó a la periodista si no le habría gustado casarse para tener más tiempo de reflexionar.

“Lo que pasa es que te estás quedando en una formalidad y yo te estoy hablando de mi vida, te estoy diciendo ‘mi familia es mi vida’, y estamos juntos hace tres años y vamos a seguir juntos. ¿Por qué? Porque hay cosas bastante más importantes que una firma”, respondió Cárdenas a las críticas.