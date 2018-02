¡No se guardó nada! Belén Mora criticó con todo a Mucho Gusto y Mega por falta de apoyo

Belén Mora se aburrió del poco apoyo que reciben los actores de Detrás del Muro de Morandé con Compañía de parte del matinal Mucho Gusto, a pesar de ser del mismo canal.

Todo comenzó cuando la “Belenaza” publicó en su cuenta de Twitter que con sus compañeros “llevamos seis funciones en Viña del Mar! Digo yo, por si les tinca hacer una nota”.

Hola colegas de @MuchoGustoMEGA ! Les cuento que llevamos SEIS funciones de #Detrasdelmuroenvivo en Viña del Mar! Digo yo, por si les tinca hacer una nota 👌🏻 — #BLNZ (@_belenaza) 5 de febrero de 2018

Tras esto, el programa Intrusos habló con la humorista, quien se sinceró e indicó que “no sé, no lo entiendo y ya filo. Nosotros, como siempre se ha sabido, somos parte de una productora, Kike21. Yo no me siento parte de Mega. Mega nunca me ha hecho sentir parte de ellos”.

Además, la actriz agrego que “nunca han manifestado su apoyo a lo que nosotros hacemos por fuera, sí lo han manifestado otros canales, otros matinales y otros programas. Ya me aburrí, me da pena, me da lata, pero es así no más este tema. Así es la industria, hay que rascárselas solito y eso voy a empezar a hacer yo, a rascármelas solita, o sea, nosotros como elenco. Me dio lata y por eso lo quise decir, para que la gente sepa de verdad cómo son las cosas”.