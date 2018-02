¡Sacó la voz! Daniela Aranguiz contra Rubén Campos por críticas a su look

La ex chica Mekano y esposa del “Mago”Valdivia, Daniela Aránguiz, fue uno de los looks más comentados de la noche de la gala de Viña 2018 con un radical cambio de look: dejó atrás su pelo rubio por un castaño oscuro.

Además, lució un vestido nude con dorado de Nicanor Bravo.

A Rubén Campos, el encargado de analizar los looks en vivo junto a Francisca García-Huidobro, no le agradó ni el vestido ni su pelo, asegurando que la hacía “endurecer su rostro”.

Frente a esto, la actual panelista de Maldita Moda respondió a través de su cuenta personal de Instagram:

“Me enteré que a Rubén Campos no le gustó mi vestido, que es precioso… Lo hizo Nicanor Bravo y ahí hay algo de ego porque él odia a Nicanor”.