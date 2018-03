Cristián Sánchez reveló que en el pasado tuvo complicado romance con la ex de un “animador famoso”

Hace unos meses, en el Muy Buenos Días, hablaron sobre las ex parejas de Cristián Sánchez antes de estar con Diana Bolocco y el tema sigue dando que hablar, ya que en el matinal, María Luisa Godoy volvió a preguntarle a Cristián sobre el tema.

El animador terminó revelando que estuvo en una especie de triángulo amoroso con una “ex” de un “animador famoso”, lo calificó así ya que no quiso dar su nombre.

“Voy a ser sincero. Yo sabía que ella había estado con él. Mas, no me importaba. No, yo sabía, pero como dice Nacho, yo no era amigo de él”, dijo Cristián, agregando que se encontraba en una discoteque cuando recibió una llamada de teléfono: “‘¿estás en tal parte?’. Y le digo que sí, que ‘¿con quién hablo?’. ‘Con tal persona’. Es un animador muy famoso. En esa época estaba en su peak y ahora volvió”, señaló el animador.

Finalmente, este “animador famoso” llegó al mismo lugar donde estaba Cristián y el animador lo contó asi:” me agarra del cuello, un poco agresivo debo decir, me lleva a un rincón y me dice ‘¿tú sabes quién es ella?’. ‘Por supuesto que sé quién es ella, la mujer que está saliendo conmigo hace dos meses’. Y su abrazo fue un poco más fuerte. Ahí me dice ‘te equivocas, esa mujer es mi ex’. Yo le digo ‘lo sabía. Pero viejo, efectivamente ¿te sigue importando?’”.

Cuando terminó de contar la historia reveló que este episodio su mujer no lo sabe, ya que “efectivamente se me olvidó. Lo que pasa es que con el ‘sapeo’ de la Mari, como que se me empezó a refrescar la memoria”.