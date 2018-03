JC Rodríguez se llenó de críticas por tratar de actor a Daniela Vega

Chilevisión realizó una transmisión especial de los Premios Oscar, con un programa conducido por Julio César Rodríguez y Angélica Castro, con René Naranjo y Martín Cárcamo como invitados para comentar los premios.

Durante la ceremonia, la cinta chilena Una Mujer Fantástica logró el triunfo en la categoría Mejor Película Extranjera, lo que marcó un hito histórico en el cine nacional.

El problema llegó cuando Julio César Rodríguez habló sobre Daniela Vega, la protagonista del film. El periodista quiso destacar que la actriz sería una de las presentadoras más adelante en la noche, pero la calificó de “actor chileno”.

Esto generó molestia en los televidentes, quienes no dudaron en llenarlo de críticas en las redes sociales.

No puedo creer que Julio Cesar Rodríguez dijera más de una vez que #DanielaVega es un actor chileno, no debería nunca más animar … es un weon para animar farándula no arte … nunca más por favor ningún canal, el no representa nada culto #UnaMujerFantastica

— Daniela Vega (@iamsilromero) March 5, 2018