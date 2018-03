¡Sonaron las campanas! China Suárez y Benjamín Vicuña habrían consolidado su amor

Desde que nació su hija Magnolia, se ha visto a China Suárez y Benjamín Vicuña más unidos que nunca. Tanto así que el diario La Nación de Argentina comenzó el rumor de que la pareja habría contraído matrimonio este fin de semana en la localidad de Caramelo, Uruguay.

La pareja ya había dado las primeras señales de que esto iba a ocurrir cuando Suárez en una entrevista al mismo medio argentino dijo que “la idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial. Lo veníamos hablando y yo creo que el hombre no se la juega si sabe que la mujer va a decir que no. Yo siempre le dije que para mí no era lo más importante, el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar. Esta es la primera vez que pienso que sí. Estoy estable”

A pesar de que la pareja aún no comparte fotos del momento, la periodista uruguaya, Ana Laura Román, confirmó la información a través de sus redes sociales, publicando la primera imagen.