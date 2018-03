René O"Ryan reveló la dieta que lo ha ayudado a luchar contra el cáncer

Hace algunos meses, el mundo del espectáculo nacional quedó impactado luego de que René O’Ryan diera a conocer que fue diagnosticado con cáncer al esófago.

El ex instructor de Pelotón se sometió a un tratamiento, pero un nuevo cáncer apareció en su hígado, el cual no tenía cura, por lo que le quedaban algunos meses de vida.

Por eso, esta mañana sorprendió al aparecer en el matinal de Chilevisión, donde contó que está en una recuperación de su enfermedad.

Según contó O’Ryan, tomó la decisión de dejar los tratamientos tradicionales para buscar otras alternativas, y comenzó a tratarse con nanotecnología.

“Yo no sé si estoy sano, yo debería haber muerto en septiembre. La fecha de término era diciembre, yo no iba a pasar navidad”, comenzó relatando.

“Este es mi caso, mi situación. Yo no seguí las instrucciones, no quise estar ocho meses envenenándome con quimioterapia. Así que investigué, estudié, y eso me hizo sentido, y es lo que me tiene parado”, agregó el ex uniformado.

Así llegó a una planta que tenía los nutrientes necesarios para ayudar a su organismo, y que se toman a través de unos polvos especiales. “Tengo muy claro que la clave esta en la nutrición. Estos productos se llaman Fitline, están entrando a Chile recién. Tiene de todo y para todo. Y tú ves que esto no es tan solo para el enfermo, es para el sano, el gordo.. Es nutrir el cuerpo”.

A estos productos se suma que O’Ryan dejó toda la glucosa, los postres, frituras y alimentos procesados, teniendo una alimentación sana para poder salir adelante.

Gracias a sus esfuerzos, los diagnósticos actuales descartan momentáneamente la opción de que pueda morir.