¡Se lanzó con todo! Raquel Argandoña tildó de "florero" a pareja de Cecilia Bolocco

El pasado lunes, en Bienvenidos analizaron los looks de los famosos que llegaron hasta el Congreso para el cambio de mando realizado el domingo.

Los panelistas opinaron de algunos rostros que asumían como diputados, criticando el atuendo que eligieron Florcita Motuda y Pamela Jiles.

Sin embargo, uno de los comentarios más ácidos llegó cuando hablaban de una de las invitadas a la ceremonia, Cecilia Bolocco, quien se llevó los elogios de todos en el estudio.

En ese momento, Raquel Argandoña decidió aprovechar la instancia para lanzar un duro comentario en contra de José Patricio Daire, la pareja de la ex Miss Universo.

“¡Lo bueno que fue sola! No con el florero que anda siempre”, dijo Argandoña. Cuando Martín Cárcamo y Tonka Tomicic defendieron a Daire, la Quintrala replicó: “pero le gusta aparecer. Y a mí me encanta que ande sola. No necesita que ande con nadie”.

Esta no es la primera vez que Raquel se tira en contra de Daire. En noviembre ya había señalado que “le gusta la tele, le gusta aparecer en la tele, eso es lo que me llama un poquitito.. Lo que no me gusta de él, fíjate”.