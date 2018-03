Claudia Schmitd se fue en picada contra Maca Tondreau y se ganó el odio en las redes

Todo comenzó por los comentarios de Nano Calderón.

Claudia Schmitd nuevamente está en el ojo del huracán, ya que este viernes en “Intrusos”, se comentó el debate entre Carmen Gloria Arroyo y Hernán Calderón por la polémicas fotos del hijo del abogado, las cuales fueron apoyadas por la uruguaya.

La ex “Morandé con Compañía” defendió a Nano, quien anteriormente había atacado a Macarena Tondreau subiendo una foto de ella donde se quitó los calzones en un programa de televisión.

“Tú te andabas sacando los calzones en televisión, eres una mujer grande y lo decidiste, pero tú lo hiciste, por lo tanto ¿qué es lo que te asombra tanto que te digan que te andaban sacando los calzones y el colaless en televisión? ¿Ahora es un espanto?”, comentó Schmitd.

La panelista del programa de farándula recordó las críticas que le hizo Tondreau por filtrar el guión del Festival de Viña y luego le habló directamente. “Yo ojo por ojo, diente por diente. Si tú me respetas y me hablas con altura de miras yo te voy a responder de la misma manera. Si tú ninguneas y usas la pantalla para hacerte ‘filete’ a un cabro chico o veinteañero que contesta a raíz de tus dichos, a través de tu pantalla, primero por una foto que él subió que tú interpretas como algo ‘¡oh, que terrible!’. Mi amor, yo te lo digo también, aguántate lo que te viene de vuelta”.

Los televidentes no quedaron ajenos a los dichos de la ex modelo y se lanzaron en su contra.

#PRIMICIAINTRUSOS yo me pregunto ¿Quien es claudia smith en chile, que peso tiene? Ninguno no es nadie solo una pobre y triste tipa que se gana la vida pelando a la gente no deberia estar en el panel, no es alguien que de una opinion que valga la pena

— Borja villanueva (@borllystars) 23 de marzo de 2018