¡No se guardó nada! Carmen Gloria Arroyo enfrentó a Hernán Calderón por defender las acciones de su hijo

La Pregunta del Pueblo en Vértigo suele generar enfrentamientos entre los invitados debido a que tocan temas polémicos, y la noche del jueves no fue la excepción.

Esta vez, la pregunta para Hernán Calderón estuvo relacionada a las criticadas fotos que publica su hijo en las redes sociales. “Lo primero es una sesión de fotos de un día en la vida de Hernán y esa vez con tres amigas”, comenzó explicando.

El abogado luego señaló que “yo como padre, criado a la antigua, encuentro que son fuertes, pero cuando hablé con mi hijo me dijo ‘ubícate, no tengo una pifia, y soy responsable y estoy grande’, además que es admrador de Floyd Mayweather”.

Esa justificación de sus acciones molestó a Carmen Gloria Arroyo, quien le contestó fuertemente: “Me molesta tu nivel de machismo. Dijiste que te molestaban las fotos de Kel, que decide jugar a la sensualidad, y no tuviste ninguna atenuante. La conducta de tu hijo, tienes 20 razones para justificarlo. Entiendo que lo hagas porque es tu hijo, pero se nota la diferencia”.

Calderón rebatió inmediatamente, explicando que nunca ha dicho eso de Kel, y que lo mira desde la perspectiva de un padre justificando las acciones de Kel y de las amigas de su hijo. En ese momento, la Jueza le indicó que no ha contestado por Hernán sino que por las mujeres.

“Mi hijo le contestó a Macarena (Tondreau) ‘tú te sacas los calzones al aire y ahora me criticas por estar haciendo menos de lo que tú hiciste"”, le señaló Calderón, lo que molestó a Arroyo, quien le respondió “tengo un problema con todos los machistas y no me parece que trates a la Maca de esa forma”.

Finalmente, los animadores debieron intervenir y dar por finalizado el encontrón entre los abogados.