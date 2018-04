Javiera Suárez y su guerra contra el cáncer: "Si el melanoma es cabrón, yo más"

La periodista reconoce que está “frente a una amenaza ‘talibánica’”.

Javiera Suárez no lo ha pasado muy bien en la últimas semanas por su cáncer, pero se niega a bajar los brazos gracias al cariño que ha recibido por parte de sus fans, a quienes les dedicó unas sentidas palabras en Instagram.

“Aunque sigo siendo una agradecida de todo lo que me pasa, no puedo negarles que estas semanas no han sido fáciles de digerir. El melanoma que en enero ya casi estaba eliminado, al menos a ojos de los exámenes, arremetió con todo. Idas y venidas a la clínica, pinchazos, lágrimas, incertidumbre, miedo, cambio de tratamiento, etcétera”, comentó.

Luego agregó que “antes, hablaba de una maratón a la que me habían inscrito sin haberme preparado y sin posibilidad de negarme a correr. En esta nueva etapa, hablo de una guerra. Sin odio, pero entendiendo que estoy frente a una amenaza ‘talibánica’. Una batalla que aunque a veces me canse de pelear, no perderé. Tengo un ejército estrella formado por mi familia, amigos y ustedes. Tengo a Dios y a la Virgen de los Milagros de mi lado”.

Por último le encargó a sus seguidores y gente cercana “dos misiones. La primera es la oración. La segunda, que se forme una cadena de sonrisas. Vayas donde vayas, sonríele a esa persona que te topas en la calle, en la micro o donde sea. Que esa sonrisa alegre la vida del otro. Y por favor ¡dime cómo te fue! Mientras, dejo por escrito: Si el cáncer de melanoma es cabrón, yo más. Mucho más”.

