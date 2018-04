Scarleth Cárdenas contó el emotivo momento de redención de un sujeto que la insultó en redes

Este jueves, el panel de La Mañana de CHV vivió un emotivo momento al conversar sobre el bullying que se vive en los colegios en Chile, instancia en la que revelaron algunos episodios personales respecto al tema.

Así como Rafael Araneda contó el angustiante caso de bullying que vivió su hija en Estados Unidos, Scarleth Cárdenas también quiso sincerarse, y reveló lo que ocurrió cuando se enfrentó a un tuitero que la había insultado.

“El otro día estaba en un mall, haciendo cualquier cosa y se me acerca una persona y se puso a llorar. Me abrazó, yo no sabía por qué lo estaba haciendo. Me apretaba la mano y tiritaba”, comenzó narrando.

La periodista señaló que el sujeto no dejaba de llorar, por lo que “le pregunté por qué se ponía así y me dijo que por las redes sociales me había dicho de todo. Le dije ‘por qué lo hiciste’ y me respondió ‘no sé por qué’. ‘Pero cómo, ¿alguna vez te dije algo?’, ‘nada, yo te insulté, te insulté hasta que te aburriste seguramente de leerme y me bloqueaste"”.

Cárdenas entonces reveló que la persona se había acercado a ella para pedirle perdón: “‘Ni siquiera me contestaste los insultos, simplemente me bloqueaste. Yo superado, le conté lo que había hecho a mi familia y me dijeron cómo era posible que haya hecho eso. Me sentí obligado a abordarte en algún momento’. Y lo hizo en ese mall. Me dio un abrazo y me pedía perdón. Le dije que daba lo mismo, que ya había pasado”.

Finalmente, la periodista confesó que “me emocioné, nunca me voy a olvidar de ese momento. Ven que el mundo está cambiando”.