¡Dejó la grande! María Elsa enfrentó los rumores de su relación con el padre Reynaldo en PNP

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de Perdona Nuestros Pecados, donde María Elsa se robó la atención por una escena donde se enfrentó a parte del pueblo.

La hija de Quiroga se aburrió que hablaran a sus espaldas sobre su romance son el padre Reynaldo, por lo que decidió dejar en claro lo que pasó de una vez por todas.

Mientras se encontraba en el salón de belleza, María Elsa lanzó: “yo sí tuve un romance con el párroco de este pueblo, y es más, me acosté con él. Y es más, me gustó”.

Pero no se quedó ahí, ya que agregó que “no me arrepiento de absolutamente nada, y ¿saben por qué? Porque el padre Reynaldo Suárez me quiso, y me quiso mucho más de lo que nunca va a querer a su Dios”.

Las mujeres del pueblo no se tomaron bien la revelación de María Elsa, y la trataron de “satánica y hereje”, y cuando le dijeron que “el Señor te va a castigar”, ella respondió que “no, porque el Señor conmigo no se atreve”.

La escena causó furor en las redes sociales, donde los seguidores de la teleserie aplaudieron a María Elsa por su actitud.

Maria Elsa es mi personaje favorito #ElJuegoDeCándida — Cote G (@cotegifis) 24 de abril de 2018

María Elsa 1 – Viejas Sapas ql 0

#eljuegodecandida — Camila loves Sydney. 🇨🇱 (@emalineswifey) 24 de abril de 2018

“El señor conmigo no se atreve”

Atte : María Elsa Quiroga #ElJuegoDeCandida — Marcelo Ulloa (@MUlloa_) 24 de abril de 2018

María Elsa idola! Le faltó decirles tanto les importa mi vida viejas qlias!, estas van a ser las mismas que van a pelar a Mechita y Barbara #ElJuegoDeCándida — La Condesa (@LaCondesa0882) 24 de abril de 2018

Este capítulo valió la pena sólo por la escena de María Elsa. #ElJuegoDeCandida — Sebastián (@sebucha) 24 de abril de 2018

#PerdonaNuestrosPecados #ElJuegoDeCándida MARIA ELSA NO SE ARREPIENTE SE NADA DE HABER ACOSTADO CON EL CURA… QUE SATÁNICA ERES… SUS DESCENDIENTES DEL 2010s SERÁN METALEROS — warrior666 (@uefa24) 24 de abril de 2018

#ElJuegoDeCándida María Elsa cómo te amo 👏👏👏👏 gran tapaboca a las viejas culias pic.twitter.com/OLMbUPuWVP — Daar 🇨🇱 (@__WhereAreUNow) 24 de abril de 2018