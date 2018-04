Coco Pacheco reveló secretos de Luis Miguel en Chile: No podía ir al baño solo

El chef aseguró que el cantante se aisló por la culpa de los paparazzi.

La serie de Luis Miguel se estrenó el domingo recién pasado y en Bienvenidos volvieron a hablar nuevamente del tema. Pero esta vez fue Coco Pacheco quien habló sobre el “Sol de México”.

Pacheco aseguró que el cantante “tenía 14 o 15 años y ya iba al restaurante mio. No era tan conocido y no lo seguían como hoy día”.

“Lo tenían que acompañar tres o cuatro personas al baño porque lo molestaban. Ocupaba mucho la bodega de abajo, tenía su rincón, entraban las personas que el mánager había elegido”.

Con respecto a su personalidad, el dueño de “Aquí está Coco”, destacó que Luis Miguel “es agradable, bueno para el copete, la hacíamos cata de vino. Es un tipo como ustedes (Tonka Tomicic y Martín Cárcamo), es un tipo relajado. Él quería cantar la canción de violeta parra, gracias a la vida y yo le conseguí un CD”.

“De donde arranca es de los paparazzis, porque inventan cosas. La última vez que se fue del restaurante dijeron que se fue curado, se fue medio puesto, pero no curado. Pero eso es parte de la vida de gozar”, agregando que “inventaban que no dejaba propina, él dejaba mil dólares de propina”.

Por último destacó que el gran cambio de personalidad del “Sol de México” se debió a los paparazzis, ya que comenzaron a inventar cosas y desde ese momento le cerró la puerta a todos. “Ahora no va a mi restaurante, le tengo que llevar la comida a su suite. No aparece, no sale. Está aburrido de la mentira, está choreado (…) La farándula lo mató. Cuando yo leí la última entrevista por lo menos habían cinco mentiras”.