"Por eso no lo contratan en ninguna parte": Los fuertes dardos que se lanzaron Patricia Maldonado y Pablo Schwarz

La defensa de Patricia Maldonado al diputado Ignacio Urrutia a través de su cuenta de Facebook causó una gran polémica que terminó con una campaña en su contra.

El actor Pablo Schwarz lideró la petición de sacar a la cantante de la televisión chilena, en una campaña que lleva más de 60 mil firmas en la página web Change.org.

Maldonado no se quedó callada, y en la misma red social salió a defenderse, señalando que “todos estos hijos de… predican moral con los genitales al aire”, y señalando que “jamás dejaré de decir lo que pienso”.

Por eso, buscando alargar la polémica, el equipo de Intrusos llegó hasta la salida de Mega para hablar con la panelista de Mucho Gusto, quien no dudó en responder.

“Aquí los actores, sobre todo este señor que no lo conozco personalmente, me agredió y yo le contesté lo que pensaba (…) Yo soy dueña de decir lo que quiera, por eso yo creo que en el caso de este ‘cabro’, que es medio loquito, no lo llaman de ninguna parte, no trabaja en teleseries, no trabaja en ninguna cuestión”, lanzó Maldonado.

Además agregó que “quizás esto le va a servir a él como trampolín para alguna ‘peguita’. Si él necesitaba trabajo, es cuestión que me lo hubiera pedido. Yo lo pongo en algún café-concert mío, pero no lo pongo como actor, lo pongo para que rellene el café, me lleve algunas cositas, alguna galletita”.

Por su parte, el programa de farándula también habló con Schwarz, quien respondió a las nuevas declaraciones de la cantante, señalando que nunca aceptaría el trabajo que le ofrece. “No atiendo a gente de su calaña”.

El actor aprovechó la pantalla para disparar nuevamente contra Paty, asegurando que no puede tener cabida en la televisión porque “no es bueno para una convivencia democrática y civilizada hacer apología del terrorismo en televisión. Creo que no se le toma el peso necesario a lo que ocurrió en Chile del 73 al 90. Y que un diputado como Urrutia se burle de los muertos, de los torturados, de los asesinados; y que gente como Patricia Maldonado tenga pantalla para replicar esa burla por televisión me parece sinceramente propio de…¿Qué les gusta tanto a ustedes decir? Venezuela”.

Finalmente, le indicó que los dichos de Maldonado no son parte de la libre expresión: “Eso de la libre expresión es como la de su amigo Kast (José Antonio), que juran de guata al suelo que la libre expresión es que uno tolere que lo arrojen al mar, con rieles amarrados en el cuerpo y que lo abran con un corvo. Perdón por no tolerar eso, perdón que no me guste. Déjate de joder, como dicen en Argentina”.