Luis Jara golpeó la mesa y respondió los ataques de bullying tras polémico matrimonio

El cantante se aburrió de las bromas que sufre en las redes sociales.

Luis Jara no lo ha pasado muy bien en los últimos días, ya que en las redes sociales comenzó a viralizarse una publicación que comentaba que animador le robó el protagonismo a unos recién casados en la fiesta.

Ante el constante bullying, Jara decidió responder a los ataques aclarando lo sucedido. “Yo fui invitado como cualquiera de sus amigos más cercanos. Por un motivo que se desconoce, fotos privadas del matrimonio de ellos, llegaron a manos inciertas. Y alguien con muchísimo tiempo redactó sucesos donde yo habría robado excesivamente el protagonismo”, explicó el animador. “Todo el relato que se hace acá, es absolutamente falso”.

“Fui al matrimonio, efectivamente yo bailé, efectivamente me tomé mis tragos, efectivamente yo fui parte de una fiesta, como cualquier persona. Sin embargo, esta persona hace un relato tan impresionante, lleno de maldad, de mala leche, de mentiras y falsedades, que yo -como yo estoy tan acostumbrado a cargar con esto- no le dí importancia. Pero el rebote que esto tuvo fue que ocho mil personas me empezaron a escupir por el supuesto egocentrismo del que yo he cargado mucho tiempo”, comentó en el Mucho Gusto.

Luego habló sobre la masificación de lo supuestamente ocurrido. “Esto fue rescatado y tomado por medios de comunicación serios, no todos (…) Lamentablemente, un pequeño grupo no lo hizo y estigmatiza, institucionaliza y legitima una mentira. Eso a mí me parece súper grave”.

“Yo hace mucho rato soy víctima de un hostigamiento que no logro entender, sin embargo, desde muy pequeño he logrado desarrollar una herramienta maravillosa que me tiene parado frente a una cámara de televisión, que es el sentido del humor”.

Posteriormente agregó que “después de 32 años de carrera, 22 en televisión, sin jamás haber pisoteado a nadie, hoy día hay gente que me falta el respeto”.

“Si voy a usar una red social, tengo que tener la hombría de dar la cara. Ninguna persona que me haya dicho algo, me lo ha dicho a la cara, lo ha hecho desde la trinchera del anonimato. Así se hace uso de las redes sociales, hoy en día. Eso no lo comparto, no lo voy a aguantar”, manifestó.

Por último detalló que “esta broma de mal gusto, a mi me duele, me violenta, pero me hace preguntar, ¿Qué cresta estamos haciendo con nuestras redes sociales?, ¿Qué cresta estamos haciendo con nuestros hijos que estamos formando? (…) Yo los invito humildemente a reflexionar qué hacemos con nuestras redes sociales y el daño que le pueden provocar a gente que no tiene una cámara de televisión para defenderse, como yo”.