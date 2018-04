Ex marido de Andrea Zuckermann reveló crudo episodio de acoso de Herval Abreu

Hace un par de días se destapó uno de los escándalos sexuales más grandes de la televisión chilena luego de un reportaje de la revista Sábado de El Mercurio.

Varias mujeres se atrevieron a denunciar al director de teleseries Herval Abreu por episodios de acoso y abuso sexual contra guionistas y actrices.

Tras esto, algunas nuevas voces se han alzado, y una de ellas es la actriz y modelo Andrea Zuckermann, quien reveló al diario La Cuarta que “fuimos varias las personas vejadas por esa persona abusadora”.

Además, agregó que sufrió amenazas de no volver a trabajar nunca más en sus producciones.

Si bien no quiso entrar el detalles, sí manifestó su apoyo a quienes dieron a conocer la situación: “Hago todo esto por la impotencia que sentí durante muchos años y apoyo absolutamente a las mujeres que han declarado, porque son honestas igual que yo. Sé que él tiene familia, pero yo y todas las mujeres también tenemos familias y nos cerró la puerta laboralmente”.

Zuckermann fue respaldada por su ex marido Gabriel Prieto, quien aseguró que vio a Andrea afectada varias veces después de tener clases con Abreu.

“Yo le creo totalmente a Andrea. Ella fue mi esposa, es la madre de mi hijo y es una excelente persona y una gran amiga mía (…) vi muchas veces a Andrea afectada tras tener clases con Herval. Era mi esposa, vivía con ella”, señaló.

Prieto además reveló un crudo episodio que vivió con Zuckermann cuando el director de teleseries la fue a dejar a su casa en auto. “Se fue con un grupo de compañeras y Abreu se las arregló para dejarla al final. Fue en ese momento que inició el acoso hacia Andrea, y llegó a tocarla de manera abusiva. Ella lo encaró y se bajó del auto como cinco cuadras ante de llegar a la casa. Me dijo que no pudo contarme en ese momento, porque estaba en shock y porque como Abreu y yo trabajábamos en el Duoc, no quería que tuviera problemas”.