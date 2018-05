Augusta hizo llorar a los fanáticos de Perdona Nuestros Pecados con dos emotivas escenas

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Perdona Nuestros Pecados, donde los habitantes de Villa Ruiseñor se enfrentaron a las consecuencias del terremoto más fuerte de la historia.

La tragedia afectó a los personajes, ya que hay varios de ellos peleando entre la vida y la muerte. Aparte de Lamberto y Estela, ahora se sumaron Ingrid, a quien le cayó un armario encima, y Fresia, que sufrió cortes en sus ojos.

A raíz de eso, fue Augusta quien se llevó toda la atención gracias a dos emotivas escenas.

El personaje de Fernanda Ramírez primero se sinceró con Lamberto, su padre, quien se encuentra en condición crítica luego de sufrir una fractura en ambas piernas.

“Papito, yo necesitaba hablar con usted, antes de que se me vaya tengo que pedirle (…) que Dios me perdone. Yo hace muchos años le hice mucho daño a usted, y también a la que ahora es su familia”, le dijo, para luego revelar que había acusado a Camilo de violación injustamente.

Tras esto, Lamberto le pidió un favor a su hija: “Prométeme que lo vas a tratar como a un hermano”.

El segundo momento que emocionó fue cuando Augusta se desahogó con Antonieta, donde confesó que a los nueve años encontró a su padre besándose con Silvia: “Yo nunca lo respeté como él se lo merecía, siempre lo miré en menos”.

“Cómo podría tener fe si mi marido está desaparecido, mi papá con las piernas destrozadas y mi mamá podría estar muerta”, exclamó llorando, para luego ser consolada por Silvia.

Los fanáticos de la teleserie sufrieron con la interpretación de Ramírez, llenando las redes sociales de reacciones al cambio que vivió Augusta.

Ohhhh que pena me dio la augusta!! Me hizo llorar 😭 @lafernaramirez que manera de florecer emociones, aveces la odio, aveces me da risa, y aveces me hace llorar!! Secaaaa 👏👏👏@pillanes @Mega #TrátaloComoUnHermano

— BiankitaCG (@BiankitaCG) 1 de mayo de 2018