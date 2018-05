Surgen nuevas acusaciones de acoso sexual en contra de Roberto Farías

Tras las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de Herval Abreu, este lunes surgió una denuncia en contra de Roberto Farías.

Catalina Bianchi reveló en su cuenta de Instagram que el actor de Perdona Nuestros Pecados habría intentado abusar de ella en el baño de su casa mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol.

Farías negó las acusaciones y presentó una autodenuncia ante la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI para dar inicio a una investigación con el objetivo de que “la verdad sea conocida y reivindicada”.

Sin embargo, el panorama parece empeorar para el intérprete nacional, debido a que se han sumado nuevas voces a las acusaciones de Bianchi.

A través de su cuenta de Facebook, la actriz publicó una serie de mensajes que le han llegado en la red social, donde varias jóvenes estudiantes de teatro revelan situaciones de acoso de parte de Farías.

“Esta weá (sic) era un secreto a voces en las escuelas de teatro”, escribió una persona, mientras que otra aseguró que “a mí una vez me invitó a salir. La segunda vez que le dije que no me empapeló a garabatos”.