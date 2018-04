Actor de Perdona Nuestros Pecados es acusado de intento de abuso sexual

El reportaje de la revista Sábado de El Mercurio donde se acusa a Herval Abreu de acoso y abuso sexual a varias mujeres destapó un gran escándalo que recuerda a lo sucedido en Hollywood con el caso de Harvey Weinstein.

De esta manera, son más las personas que se han atrevido a hablar, incluso dando a conocer nuevos nombres.

Este es el caso de la actriz de teatro y publicidad Catalina Bianchi, quien reaccionó al reportaje a través de Instagram.

“Qué cerdo repugnante Herval Abreu. Seis actrices y una guionista que lo acusan de abuso sexual y violación en un excelente reporte de revista Sábado. No continuaron su carrera televisiva por no acceder o por miedo a este engendro”, comenzó su descargo.

Más adelante en su escrito revela que “yo lo viví en carne propia con un conocido actor, y aun me da miedo acusarlo públicamente, estos tipos no dejan pruebas, es tu palabra contra la de ellos, y ellos son famosos. Bien por todos los que destaparon esta olla, porque hay muchos más en este medio”.

Sin embargo, no lo dejó hasta ahí, y en un segundo posteo acusó a este actor con nombre y apellido.

“El actor Roberto Farías intentó abusar de mí hace algunos años en el baño de mi casa, bajo violencia verbal, física y amenazas. Su mujer y su hija estaban en la casa. Finalmente no logró violarme porque estaba bajo efectos de drogas y alcohol y su miembro no reaccionó como él quería y finalmente logré soltarme y darte una patada en las weas (…) Tuve mucho miedo… Ya no te tengo miedo”.

Sus seguidores apoyaron a la actriz y la felicitaron por su valentía para denunciar el hecho.