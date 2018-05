Dominique Lattimore habló sobre su frustrante salida del reality "Doble tentación"

El pasado viernes por la noches Dominique Lattimore participó como invitada del programa de Chilevisión, La divina comida y como es de costumbre en el programa, los participantes terminaron realizando confesiones personales de distintos episodios de sus vidas.

En el caso de la ex chica reality, terminó por contar lo mucho que sufrió mientras participó del reality de Mega, Doble tentación.

En esta instancia aseguró que cuando entró “a este programa y empecé a tener problemas con Oriana. Me tiro del pelo y me rasguñó. Antes estaba sentada en una mesa y me trató de mono. Llegaron Carabineros porque al final no daba más. Ahí explote, pero porque me di cuenta en un cara a cara que había una ayuda heavy hacia ella por parte de la producción”.

Además confesó que se dio cuenta de esto “cuando una de las participantes empezó con el tema, la Paty Maldonado le dice ‘Flavia no quiero que toques ese tema porque no saldrá en televisión’. Ese día fui tratada de negra, mono, esclava y de todo”.

Finalmente agregó que “en una ocasión la Angie Jibaja me tiró un escupo en la cara, ahí fue cuando pensé en qué hacer porque estoy en un lugar sin ley y nadie hace nada, ahí me paré y les dije ‘me voy de acá’. Me fui en mala, pero mi tema no fue tanto con los participantes, sino que era con la producción. Me sentía como desprotegida”.