La técnica de Pampita para mandarle fotos hot a Juan Mónaco en modo incógnito

La modelo aseguró que así mantiene la llama de la pasión encendida.

Luego de la polémica separación que tuvo Pampita con Bejamín Vicuña, la argentina comenzó una nueva relación con el ex tenista Juan “Pico” Mónaco.

Ambos han subido distintas fotos a sus redes sociales donde muestran todo su amor y cariño, logrando miles de likes en cosa de minutos.

Pero esas no son las únicas fotos que se sacan, ya que Pampita confesó que le envía fotos hot a su novio. “Cuesta porque ahora se habla por chat y en mi época, de joven, no te encaraban, ni te seducían, ni pasabas horas hablando por teléfono. Tampoco existía mandar una foto hot o sexy… ¡nada! No había teléfonos”.

Posteriormente fue consultada si las imágenes las mandaba mostrando su rostro, a lo que aseguró que no. “Siempre tengo mucho miedo a que un hacker la saque de la nube”.