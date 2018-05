Denisse Malebrán reveló el crudo hostigamiento que vivió de parte de dos conocidos YouTubers

A través de una extensa columna, Denisse Malebrán denunció un crudo episodio de hostigamientos y burlas de carácter sexual que recibió de parte de dos conocidos YouTubers nacionales.

La vocalista de Saiko señaló que el hecho ocurrió en 2014, cuando Benito Espinosa (del canal de Youtube Dejen Algo) e Ignacio Socías (de Frente Fracasados) conducían el programa radial El Amor Es Más Fuerte en la señal online de Niu Media.

En uno de los episodios, los locutores presentaron una rutina que “se baso en situar ‘cosas’ de una amplia dimensión que podían caber en mi vagina”, escribió la cantante. “Tres conductores competían en la genialidad de mencionar qué podría entrar en ese espacio de mi cuerpo”, agregó, asegurando que pusieron como ejemplo “el esperado estado del Club Deportivo Universidad de Chile (…) los restos de los Detenidos Desaparecidos y también los de Felipe Camiroaga”.

Para Malebrán, la intención de hacer pública esta situación, que calificó como “humillación pública”, es instalar como debate “el límite que puede tener o no un ‘humor irreverente’ o entender que sencillamente el mal gusto de un grupo de machistas, que sobreasa de la misoginia al descriterio, indolente y deshumanizado, no puede ser aceptado como una rutina artística”.

La cantante además aseguró que Socías comenzó a alardear del tema en su cuenta de Twitter, y que fue por esa vía que se enteró de las burlas.

Los dichos de Socías llegaron al director de Chilevisión, quien lo expulsó inmediatamente del programa El Club de La Comedia, añadió Denisse. “El sujeto no quedó conforme con la decisión tomada, y en vez de enfrentar las consecuencias me culpó a mí de ser responsable de su salida”.

“Pensé en llegar a instancias legales, pero mis amigos me aconsejaron no darle mayor importancia a un hecho que había tenido un alcance localizado en ese espacio de pequeña difusión”, indicó, para luego manifestar que ahora hace público el hecho luego que Espinosa, uno de los involucrados, la llamara para pedirle disculpas.

“Habían pasado 4 años desde su brutal participación y ahora, a días de estar frente a frente, se atrevía a decirme que fue un error que le avergonzaba y que esperaba que recibiera sus disculpas”, indicó, agregando que cree que su acción se debió más por “miedo” a tener que enfrentarla en su programa Fea Latitud.

Finalmente, Malebrán aseguró que hasta ahora no sabía que ambos agresores tienen programas con bastante éxito y sentenció que no acepta las disculpas “ni me presto para el show de ir a un programa a a enfrentar la incomodidad de una explicación que nunca será lo suficientemente decente, porque nadie merece ser tratado de la forma que me trataron”.