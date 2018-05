Millaray Viera reveló la verdad tras su salida de Muy Buenos Días

La semana pasada se dio a conocer que Millaray Viera no continuará en el matinal Muy Buenos Días a Todos, para emigrar a la competencia en Mega.

El productor ejecutivo de Mucho Gusto, Pablo Alvarado, aseguró que las conversaciones con la hija de Gervasio iniciaron a principio de año, sin haber podido concretar nada hasta ahora.

“Nuestra idea es sumar la voz de una mujer joven y progresista a nuestro panel. Siempre estamos buscando la forma de representar de mejor forma la diversidad de la sociedad chilena y creemos que Millaray es un aporte en esta búsqueda”, agregó Alvarado.

Si bien originalmente se indicó que fue TVN quien decidió no renovarle contrato, la actriz aclaró que no fue así. “TVN me pidió que me quedara, pero finalmente opté por Mega”, señaló.

Además, Viera se tomó el tiempo de lanzarle flores a su nuevo programa: “Creo que Mucho Gusto es una alternativa alegre y optimista en la mañana, que sin desconocer todo aquello que le aqueja al país y al mundo, entrega buena vibra, es un respiro, un oasis en medio de tanta oferta”.