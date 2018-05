Hijo de Cecilia Bolocco acusó a Zulema Menem de no dejarlo hablar con su papá

El hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente de Argentina Carlos Menem ya no es un niño y lo ha dejado en claro en más de una oportunidad.

A inicios de año Máximo salió a aclarar su relación con su padre, con un potente mensaje para la prensa trasandina. “No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido pero no tiene nada que ver conmigo”, escribió en esa ocasión.

Esta vez, el adolescente de 14 años volvió a referirse a su familia paterna, dirigiendo sus dardos a su media hermana Zulema a través de sus Instagram Stories.

“No les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando”, comenzó escribiendo, para luego agregar que a través de Zulema es la única forma con la que se puede contactar con su padre que vive en Argentina.

“Ella me bloqueó de todos los medios. Los custodias de allá tienen orden a no contestarme, ya supongo de quién será esa orden, y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame”, añadió, asegurando que Carlos Menem, de 87 años, no sabe que esto está pasando.