Michael Roldán se defiende y niega acusaciones en Twitter de Alexis Sánchez

Este martes, los rumores de un quiebre entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez comenzaron a sonar fuerte en los programas de farándula.

Las especulaciones sobre el supuesto fin de la relación se iniciaron luego que el delantero del Manchester United borrara todas las fotos de su Instagram en las que aparecía con la actriz.

Sin embargo, eso no quedó hasta ahí, debido que en Intrusos aseguraron que Sánchez ya tendría una nueva pareja.

Las conversaciones de los programas faranduleros llegaron a los oídos de Alexis, quien usó su cuenta de Twitter para lanzarse en contra de los periodistas que hablaron de ellos.

“¿Por qué existe tanta maldad y envidia en estas personas? ¿Es necesario hacer daño a una pareja, familia, amigos, etc., con tantas mentiras? Les deseo que sean felices y que no exista tanta maldad en sus corazones. ¡Karma! No vuelvan a molestar a mi pareja ¡Respeto!”, decía el mensaje, que fue borrado a los pocos minutos.

Además, el seleccionado nacional adjuntó algunas capturas de pantalla donde se podía ver el nombre de Michael Roldán y Juan Pablo Queraltó. Por esto, ambos periodistas realizaron sus descargos en Las Últimas Noticias.

Queraltó defendió su labor asegurando que “en esos pantallazos se ve que solo estábamos haciendo el ejercicio periodístico de preguntar antes de hablar”, y tildó de “un error” el publicar pantallazos de conversaciones privadas.

Por su parte, Roldán aseguró que jamás contactó a Mayte para conversar sobre este tema, y que el mensaje que se lee en las imágenes corresponde a julio del año pasado, cuando recién se dio a conocer la relación. “Si se ve el pantallazo, se nota que me buscaron porque sale mi nombre en amarillo”.

“Lo que hizo Alexis fue buscar a personas reconocidas en el mundo de la farándula para botar la rabia. Siento que son las armas que él vio que tenía para expresar algo. Aunque si quería demostrar que estábamos acosando a Mayte, no lo logró”, finalizó el ‘Guagüito”.