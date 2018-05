Antonella Ríos se defiende de los insultos por su relación con "Toy Boy"

La actriz contó que recibió faltas de respeto.

Antonella Ríos es una fiel usuaria sus redes sociales donde publica diferentes fotos de su trabajo, hijos y de su nuevo amor, el modelo de 21 años, Javier Muñoz.

La pareja se conoció en un gimnasio y de inmediato surgió la buena química. Pero no todo ha sido felicidad, ya que la actriz recibió múltiples críticas por su romance un hombre menor.

Por esa razón, Ríos se descargó en sus cuenta de Instagram, donde destacó que tiene derecho a rehacer su vida. “Ante todo y como muchas mujeres chilenas, soy madre, mujer y amiga. Somos muchas cosas y tenemos derecho a hacer o rehacer nuestra vida ,no solo por nosotros si no que para que nuestros hijos vean que estamos felices y plenas.Cómo todos yo he pasado por momentos buenos y no tanto,he amado,luchado,llorado y hoy estoy riendo de felicidad”.

“Lamento que las mujeres, sobretodo critiquen y se ensañen con un asunto que tiene a los involucrados muy felices y con eso me refiero a que este es un momento especial de nuestras vidas”, agregó.

Luego comentó que ha recibido insultos, “me han dicho de todo, que soy asquerosa, que soy vieja caliente entre lo más suave. Pero… ¿Saben que? No acusó recibo pues siempre he actuado con respeto y movida por el amor (trato de ser buena persona todos los días)” .

“Me saco la cresta por mis hijos, busco oportunidades (mucho tiempo ha estado difícil la pega) y trato de que vean a su mamá feliz”, puntualizó.