Fanáticos de Pasapalabra se rinden ante los llamativos cambios de look de Ledy

Los televidentes se los tienen contados.

El jueves recién pasado se transmitió un nuevo capítulo de Pasapalabra, programa de concursos donde dos personas compiten por un premio millonario.

Una de las participantes que más ha llamado la atención es Ledy, quien ha esto en 10 capítulos seguidos sin poder pasar el rosco, acumulando más de 10 millones de pesos ganados.

Pero su habilidad en el juego no es lo que más destacan los televidentes, ya que ha cambiado de look en ocho de las 10 apariciones que ha tenido.

#PasapalabraCHV Seca la Sra. Ledy!…8 capítulos…con cada milloncito se ha cambiado el Look 😆 #PasapaLedy pic.twitter.com/8UD1U5bbzi

#PasapalabraCHV alguien tiene un antes y después de ledy?? when te vuelves famosa y te cambias el look. La otra semana va llegar con extensiones?? ajjajaa botox. Ya no usa ni lentes!! haha amada

— Monse 🌟 (@pizarnikianna) 28 de mayo de 2018