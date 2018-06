Caos en CQC: "Cuchillo" se retira del programa

Los problemas comenzaron luego de una entrevista con la revista El Sábado.

Sebastián Eyzaguirre se hizo conocido por su rol en el programa CQC, donde se caracterizó por sus conflictivas notas y entrevitas.

En ese sentido, el periodista habló con la revista El Sábado, donde hizo unas polémicas declaraciones sobre el su relación con la mujeres.

“Viví con una mina y los días que la veía muy metida en la casa me desesperaba y la mandaba a la cresta. Ándate a hacer algo. Me cargan las minas metidas todo el día en la casa. Las minas tienen que salir a ganárselas”, comentó.

Producto de lo anterior, tuvo que aclarar sus dichos a través de una publicación en en su cuenta de Instagram, donde destacó que no lo ha pasado bien en los últimos días debido a la entrevista.

“La oferta era atractiva: 4 páginas y una entrevista seria. Me abrí como nunca. Tuve un chaperón una semana acompañándome a todos lados. Sentí que la comunicación fluyó y que llegamos a muchas conversaciones profundas que harían entender muchas cosas. Lamentablemente mi equipo tenía razón y el foco (nuevamente) era hacerme mierda y descontextualizar todo”, manifestó.

Luego habló sobre las fuentes que fueron mencionadas en la nota. “Es gente que no me vio en mi puta vida. ¡El profesor del colegio nunca lo fue! Ni me conoce Nada. La verdad siento entre vergüenza y rabia. Sobre todo conmigo mismo por haberme abierto (por última vez) a tratar de desmitificar todas las mentiras y lo que han querido construir de mi. Además le hacen daño a familiares, amigos y mujeres que quiero”.

Producto de lo anterior, Eyzaguirre aseguró que ya no estaría más en CQC. “Se lo dejaré a Gonza Feito que es un crack y que se lo ganó conmigo. Jamás se lo voy a devolver al otro. Yo me voy a la mierda después de estos 4 capítulos que quedan”.