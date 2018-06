El impactante secreto de Bárbara que cambiaría la historia de PNP

Los fanáticos de la historia creada por Pablo Illanes vuelven con sus teorías.

Las complicaciones entre Bárbara y Mercedes siguen apareciendo capítulo tras capítulo, ya que son muy pocas las personas que aprueban el romance prohibido entre ambas profesoras.

El episodio del martes recién pasado se puede ver la violenta escena donde Carlos Möller maltrató a la esposa del comisario Pereira, quien casi tuvo un desmayo.

Los televidentes reaccionaron con lo sucedido, pero también comenzaron a surgir algunas teorías de que Bárbara estaría embarazada, lo que complicaría la relación de Barcedes.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Quiero pensar q ese casi desmayo de Bárbara es porq esta débil, no ha comido, colapsada por todo lo q ha pasado, la separan de Meche, no la encuentra! La p… ma… pero embarazada NO ESTÁ!! #Barcedes #ReencuentroInesperado

— Alguien en el mundo (@only__live) 6 de junio de 2018