Yamna Lobos entregó detalles de la infidelidad que la separó de Maura Rivera

Parece que no había mucha amistad entre ambas.

Maura Rivera y Yamna Lobos se hicieron conocidas en “Rojo” gracias a sus bailar y en especial por su coreografías de las “cocoteras”, hecho que para muchos significaba una amistad entre ambas.

Sin embargo las cosas no eran tan así, ya que se distanciaron e incluso se habló de que había mala onda entre la ex compañeras.

En una entrevista en “Síganme los buenos”, Julio César de preguntó a Yamna qué había pasado con Maura, qué fue lo que gatilló el quiebre.

“Las dos pololeábamos y por cosas de la vida estábamos de cumple mes y nos juntábamos los cuatro. Pero cuando yo terminé con mi pololo, ella después tuvo algo con él. Ella no se metió en la relación ni nada, sino que pasó un tiempo, ella se metió con mi ex y yo me enteré (…) yo lo vi”, respondió Lobos.

Finalmente la bailarina agregó que “en ese momento me dolió, me sentí, pero no éramos amigas así que a ella al parecer no le importó. Por las cosas que vivimos juntas me dolió. Yo no lo hubiera hecho. Quizás fue un poco de inmadurez, quizás ahora no lo haría ni ella ni yo”.

