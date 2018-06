"Eso pasa por leer a Baradit": Destrozan a Javiera Acevedo por grave error histórico en Pasapalabra

Este martes se vivió un nuevo capítulo de Pasapalabra, donde los participantes intentaron ganar el pozo acumulado de $60 millones de El Rosco.

Pero para llegar a esa instancia, primero deben sumar segundos con la ayuda de cuatro famosos, que en esta oportunidad fueron Felipe Avello y Carla Ochoa en el equipo naranjo, y Andrés Alemparte con Javiera Acevedo en el azul.

Aparte del inédito momento protagonizado por Ochoa y Alemparte en La Pista Musical, hubo una segunda situación que se robó la atención de los televidentes, durante el juego Palabras Cruzadas.

El tema para el equipo azul era “parques o plazas de Santiago donde las personas gustan salir a correr”, y a Javiera Acevedo le tocó la pista “apellido del presidente José Manuel”.

La actriz respondió “O’Higgins”, pensando aún en la primera pista que se le entregó. De inmediato se dio cuenta de su error y en la siguiente vuelta pudo corregirse, respondiendo correctamente “Balmaceda”.

Para mala suerte de la rubia, el momento no pasó desapercibido en las redes sociales, y ella se transformó en el blanco de las burlas por la confusión.

#PasapalabraCHV “José Manuel O’higgins” really? Ni el corrector de mi celular me dejaba escribirlo 😂😂

No me hagn esto q estoy operado de la vesicula y me duele al reirme 😂😂😂 Jose Manuel Ohiggins 😂😂😂 no puedo 😣😣😣 #PasapalabraCHV

— Nature Watcher (@deltamaik89) 13 de junio de 2018