No la soporta nadie: Oriana confirmó nuevo quiebre amoroso

El modelo española habría sido quien terminó con todo.

Hace un par de meses Oriana Marzoli le mostró a todo el mundo que había comenzado una nueva relación tras el polémico quiebre con Luis Matetucci.

Esta vez la venezolana estaba de novio con Pablo, modelo y escritor español, pero algo pasó ya que el amor se acabo y fue la misma Oriana quien confirmó el hecho. “Me he dado un tiempo prudente para llorar, para desahogarme…Yo qué sé, para decir todo lo que pensaba. Anda, que a mí me gusta un buen drama (…) Soy venezolana, qué quieren que les diga”, comentó en un medio español.

“Me cuesta asumir que me dejan, pero es un poco por amor propio, me ‘toca las narices’ que me dejen: ‘Soy Oriana, qué te pasa, soy una diosa, tengo no sé cuántos hombres detrás de mí’ (…) Entonces me da rabia hacer de pringada (ingenua) de esa manera, pero como soy puro sentimiento no puedo controlarlo”, agregó.

Ambos se veían enamorados, incluso se habían hecho el mismo tatuaje para inmortalizar el amor que sentían. Pero según la ex chica reality, Pablo le dijo de un día para otro que ya no sentía nada por ella. “Tampoco ha durado mucho para hacer tanto drama”.

Oriana aseguró que se está recuperando y que las actividades que hace la ayudan a distraerse, además aconsejó que hay que eliminar todo rastro del ex. “No existe en tu vida, ni las cartas. Las palabras se las lleva el viento”.

“No he hecho nada malo, no he sido infiel, he respetado a muerte, he dado todo de mi (…) No soy perfecta, soy ser humano y todos cometemos errores, pero creo que no son errores que pueden servir como excusas para dejar a nadie”, concluyó.