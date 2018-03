¡Sigue la polémica! Luis Mateucci le respondió a Oriana por los "problemas de intimidad"

El argentino aseguró que su ex pareja “está despechada” y la trató de “niñita”.

Luis Mateucci y Oriana Marzoli comenzaron su relación un reality show de la televisión chilena y desde ese entonces su amorío ha estado constantemente en la luz pública.

Hace pocos días el argentino acusó a la venezolana de echarlo de la casa y de sabotear su trabajo. Ante la declaración de Mateucci, Marzoli no se quedó callada y le respondió diciéndole que él “era antisexual”.

La polémica está lejos de terminar ya que Mateucci volvió a atacar diciendo que Oriana “está despechada. Lo que hizo fue por despecho total. No es más que una niñata que está dolida y busca una tontería para hacerme quedar mal”.

“Me dio pena. Es una lástima verla así. Todo el plató riéndose de ella… Quedó como una tonta. No reveló intimidades, por eso me duele. Son inventos. Eso no es revelar ninguna intimidad. Si todo eso hubiera sido cierto, no habría estado dos años conmigo”, concluyó el ex chico reality.