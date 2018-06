Televidentes destrozaron a Mauricio Pinilla por respuesta machista en Llegó Tu Hora

Este miércoles TVN emitió un nuevo capítulo de Llegó Tu Hora, el programa de conversación y debate conducido por Gonzalo Ramírez.

En esta ocasión en invitado fue Mauricio Pinilla, quien se sinceró sobre su carrera en el fútbol y reveló algunos detalles de su vida personal.

Durante la ronda de preguntas, la panelista Carolina Pérez lo interrogó acerca de su opinión sobre el movimiento feminista que se ha tomado la agenda el último tiempo.

El futbolista comenzó señalando que “a mí me parece genial, yo estoy de acuerdo con que las mujeres tienen que ser iguales a los hombres, tienen que ganar lo mismo que los hombres”.

Sin embargo, la siguiente frase no fue bien recibida: “lo que sí, no deberían manejar porque lo hacen pésimo”.

Tras ser tildado de machista, Pinilla negó serlo y ahondó en el tema, señalando que “les doy lo que quieran pero manejar por favor.. O hagan cursos más intensivos, pero creo que en este momento no están en condiciones de igualdad con los hombres”.

Los televidentes no dejaron pasar sus dichos y llenaron de críticas al delantero, asegurando que fue “machista y básico”.

Independiente de todo movimiento feminista, lo único que le importa a Pinilla es que, según él, “las mujeres no saben manejar” qué básico y machista, esperaba más de él #LlegoTuHoraTVN

Si hay mujeres que manejan mal, es porque la mayoría de los instructores o quienes enseñan a manejar son hombres. “Andas muy despacio, acelera no más”, “adelanta no más al auto”, “que importa, tu tienes preferencia”, “échale el auto encima no más” #LlegoTuHoraTvn

— Angela ϟ (@angevilaza) 14 de junio de 2018