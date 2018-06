Millaray Viera reveló la táctica de su madre para separarla de Fernando González

Este lunes, el panel de Mucho Gusto habló sobre los primeros amores, donde Paty Maldonado relató un romance que vivió con una personas con la que tenía una gran diferencia de edad.

Luego de eso, Millaray Viera decidió contar su propia experiencia con una pareja mayor que ella. “Yo también a los 14 o 15 tuve un pololo que ustedes conocen y no lo voy a mencionar”, comenzó.

En ese momento aseguró que tenían 7 años de diferencia, y gracias a algunas pistas que entregaron sus compañeros, se entendió que hablaban de Fernando González.

La panelista entonces reveló que su madre no veía con buenos ojos esa relación. “La señora Mónica (Aguirre) casi se murió, se transformó. Era mi compañera, era la mamá más dulce del universo y de repente le salió el ‘Chucky’ que llevaba dentro. No me dejaba hacer nada, me requisó el celular, yo lo tenía hace apenas unos meses porque era mi primer celular”.

Millaray no quería seguir contando la anécdota debido a que esta ex pareja “tiene pareja y está en otra”, y mientras todos los compañeros le aseguraron que no sabían de quién hablaba, Karol Lucero gritó “el Bombardero”.

“Ya, no hablemos de él, hablemos de mi mamá. Un día para engañarme me dijo ‘voy a hablar con él’, para conocerlo, porque antes se oponía a todo”, agregó.

Tras eso, Viera salió de la pieza mientras que su madre hablaba con él, aunque sin que lo supiera, Millaray se quedó escuchando por la pared. “¡Y qué no le dijo! No lo insultó ni garabateó; le exigió que no se me apareciera nunca más en la vida”.

Sin embargo, eso no resultó para Aguirre, ya que su hija mantuvo su relación con el tenista. “Tengo que aclarar que éramos dos niños, yo más que él. Lo peor de todo es que yo en esa época animaba un programa (Música Libre), entonces salía en la tele y había atención sobre nuestra relación”, finalizó.