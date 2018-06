Yerko Puchento se despidió de la televisión con fuertes descargos contra las críticas

Este jueves se emitió el último capítulo de Vértigo de esta temporada, donde Yerko Puchento aprovechó la ocasión para entregar sus ya clásicos “Yerko Awards”.

Como es costumbre, durante la rutina, el comediante se burló de varios famosos, y revivió la polémica con Daniella Chávez, una de las más recordadas de este año.

Sin embargo, antes de finalizar su presentación, el personaje interpretado por Daniel Alcaíno se tomó el tiempo para realizar un importante anuncio que sorprendió a todos.

“Hoy se termina un ciclo que comenzó un día como hoy 28 de junio del 2001 cuando aparecí por primera vez en el programa El Lunes Sin Falta. Chile cambió, la farándula cambió, yo cambié. Hoy termina un ciclo de 17 años. Fuimos prácticamente una dictadura del humor en este país”, comenzó declarando.

Además aseguró que este año “fue particularmente difícil” debido a las críticas que le llegaron “a través del doble estándar, a través del cinismo, de esconderse en el anonimato de una red social, del show mediático y la mala onda. Nos dieron como bombo en fiesta semana a semana”.

“Esta noche se acabó Yerko Puchento, porque yo también tengo corazón. No quiero seguir gastando balas en chanchos que no dan manteca. No quiero más debate con tarados”, lanzó.

“En estos 17 años he intentado decir lo que la gente piensa, lo que nadie se atreve a decir en televisión. Le he dicho corrupto a los corruptos y sinvergüenza a los sinvergüenzas, me he reído de los tontos, he hecho ver los tejados de vidrio, he denunciado con nombre y apellido, me he burlado de quien se equivoca”, aseguró.

No todo fue crítica, ya que también realizó un mea culpa, reconociendo que a veces se le pasó la mano con el sarcasmo y las burlas, pero “es el costo de ser Yerko Puchento”.

“Esta noche me despido de todos, de todo un país, gracias a mi equipo y sobre todo gracias a la gente que me sorprendió durante 17 años”, finalizó.